Balıkesir Erdek'te insanlık dışı olay! Vicdansız sürücü 2 köpeğin üzerinden geçti

Sosyal medyada ortaya çıkan bir video vatandaşları ayağa kaldırdı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde Zeytinli Mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda 11 KNT 11 plakalı araç sürücüsü, 2 köpeğin üzerinden geçerek yoluna devam etti.

SÜRÜCÜ BURSA'DA BULUNDU

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç sürücüsünün Bursa'nın İnegöl ilçesinde olduğunu belirledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada," Erdek İlçemizde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 10.11.2020 tarihinde meydana gelen ve bazı basın haberlerinde de yer alan iki yavru köpeğe bir aracın zarar vermesi olayı ile ilgili aynı tarihte Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerimizce gerekli tespit yapılmış, ilgili şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Konu ile ilgili işlem süreci Valiliğimiz tarafından sürdürülmektedir." denildi.

KÖPEKLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN İSE AYAĞI KIRIK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı veterineri tarafından müdahale edilen köpeklerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ayağında kırık olduğu öğrenildi.