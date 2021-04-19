Balıkesir Gömeç belediyesi hangi partinin? başlığı İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

GÖMEÇ NEREDE, NERESİ?

Balıkesir ilinin Ege Denizi kıyısındaki bir ilçesi. Yüzölçümü ile Balıkesir'in en küçük ilçesi olan Gömeç, 15.207 nüfusu ile Marmara ve Balya'nın ardından en küçük üçüncü ilçesidir.

Kuzeyinde ve batısında Burhaniye, kuzeybatısında Edremit Körfezi, güneyinde Ayvalık ve güneydoğusunda İzmir'in Bergama ilçesi ile sınırı bulunmaktadır. İlçede Boşnak göçmenleri çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra yerli yörükler, Yunanistan muhacirleri ve Arnavutlar da bulunmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı "Atatürk Kayaları" ve asırlık çınarları ile meşhur olan ilçenin ana geçim kaynağı zeytin ve zeytinyağı yetiştiriciliğidir. Ayrıca koyun sütünden yapılan ve jöle kıvamındaki yoğurdu ilçeye özgüdür.

BALIKESİR GÖMEÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

Balıkesir Gömeç Belediyesi yapılan 31 Mart 2019 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin idaresine geçmiştir. CHP'nin aday olarak gösterdiği Mehmet İrem Himam, %54,11 oy oranıyla Balıkesir Gömeç Belediye Başkanı olmuştur.

BALIKESİR GÖMEÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİM?

60 yaşında olan Mehmet İrem Himam, 1961 yılında Gömeç'de dünyaya geldi. İlkokulu Gömeç Yaya Mahallesi İlk Kurşun İlkokulu’nda, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde ve yükseköğrenimini de yurt dışında tamamladı. Almanya'da J.L.U Giessen Üniversitesi'nden mezun olarak fizik eğitimi gördü. Üniversite yıllarında Almanya'nın önemli iki dergisinde makaleleri yayınlandı.

İŞ HAYATI

25 yıldır Gömeç'te aktif olarak çiftçilik ile uğraşan Himam, 18 yıl boyunca Türk Hava Kurumu'nun Gömeç Şubesi Başkanlığı’nı yürüttü. 5 yıldan beri Gömeç Zeytinciler Derneği'nin yöneticisi olarak görev yapan Himam, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Edremit Körfezi Zeytinciler Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Himam, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Balıkesir İli, Gömeç İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.