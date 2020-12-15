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  3. Balıkesir valiliği uyardı! Asılsız haberlere itibar etmeyin

Balıkesir valiliği uyardı! Asılsız haberlere itibar etmeyin

Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri için nüfus dairelerinde yaşanan izdihamın ardından Balıkesir Valiliği mühim açıklamalarda bulundu.

Balıkesir valiliği uyardı! Asılsız haberlere itibar etmeyin

Valilik, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Son günlerde İlimiz ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemlerinde yoğunluklar yaşandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda T.C Kimlik Kartı yenileme işlemlerinin 2020 yılı sonunda sona ereceği, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi değerli kâğıt ve harç bedellerinin yüksek oranlarda artacağına veya belgelerini yenilemeyenlere sene sonunda cezai işlem uygulanacağına dair algının oluştuğu öğrenilmiştir. T.C. Kimlik Kartı, Pasaport, Sürücü Belgesi ve değerli kâğıt harç bedellerinin yüksek oranlarda artacağına veya belgelerini yenilemeyenlere sene sonunda cezai işlem uygulanacağına dair çıkan haberler asılsız olup, vatandaşlarımızın telaşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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