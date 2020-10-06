Balıkesir Valiliği'nden flaş açıklama! Bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesine bağlı Ovaköy Mahallesi'nde bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Valilik, Ovaköy Mahallesi'nde ayrıca çok sayıda temaslı kişi bulunması sebebiyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina kararı alındığı duyurdu.

Ovaköy'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Altıeylül ilçemize bağlı Ovaköy Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 06.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre son 5 Ekim Pazartesi günü 57 kişi koronavirüs nedeniyle öldü, toplam can kaybı 8 bin 498’e yükseldi. 5 Ekim Pazartesi günü toplam 115 bin 632 test yapılırken, bin 603 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 326 bin 46 oldu. 5 Ekim'de iyileşen bin 320 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 286 bin 370'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 412 olduğu açıklandı.