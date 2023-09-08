Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e

Balıkesir'e göreve başlayan Vali İsmail Ustaoğlu ilk ilçe ziyaretini Edremit'e gerçekleştirdi. Vali Ustaoğlu'nu ilçe Kaymakamı Ahmet Odabaş" Kaymakamlık binası girişinde karşıladı.

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Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Valiliği görevine bir süre önce atanan Vali İsmail Ustaoğlu ilk ilçe ziyaretini Edremit'te gerçekleştirdi.

Balıkesir'e göreve başlayan Vali İsmail Ustaoğlu ilk ilçe ziyaretini Edremit'e gerçekleştirdi. Vali Ustaoğlu'nu ilçe Kaymakamı Ahmet Odabaş" Kaymakamlık binası girişinde karşıladı. Kaymakamlık binasında Edremit ve yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu daha sonra ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret etti.

İLK ZİYARETİ EDREMİT'E YAPTI

Ziyarette gazetecilere bir açıklama yapan Vali Ustaoğlu "Burası Balıkesir'imizin turizme açılan en önemli merkezlerinden birisi. Yaz dönemlerin turizme bağlı yoğunluğu yaşandığı bir kentimiz. Bizim içe en önemli husus bu bölgemizin huzur içinde halkımızın ve misafirlerimizin zaman geçirebilmesi. Bu konuda emniyet ve asayiş birimci önceliğimiz." Dedi.

Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e

Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e

KAYNAK: İHA

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