Balıkesir Valisi Şıldak'tan korkutan virüs açıklaması: Yayılımı durmuyor

Koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlara sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı paylaşım ile seslendi. Vali Şıldak paylaşımında,“ Hepimizi sağlıklı günlere yaklaştıracak hayırlı bir hafta diliyorum. Tedbirlere hep birlikte uyarsak salgını kontrol altına alabiliriz.. Ancak bu konuda rehavete kapılır, tedbirleri önemsemezsek ne yazık ki kontrollü sosyal hayat süreci uzayacak! Hastalığın yayılımı durmuyor!” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Hepimizi sağlıklı günlere yaklaştıracak hayırlı bir hafta diliyorum..



Tedbirlere hep birlikte uyarsak salgını kontrol altına alabiliriz..



Ancak bu konuda rehavete kapılır, tedbirleri önemsemezsek ne yazık ki kontrollü sosyal hayat süreci uzayacak!



Hastalığın yayılımı durmuyor! pic.twitter.com/rcWLDasDhd — Hasan ŞILDAK (@hasansildak) February 8, 2021

Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek umut kırdı: Toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz