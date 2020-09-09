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Balıkesir Valisin Hasan Şıldak'tan vatandaşa kurallara uyma cağrısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşları, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uymaya davet ederek vatandaşların daha duyarlı olması konusunda uyarılarda bulundu.

Balıkesir Valisin Hasan Şıldak'tan vatandaşa kurallara uyma cağrısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Covid-19 salgını ile mücadele de Temizlik, maske ve mesafe kullarına uymaları için vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, "Vatandaşlarımızı salgınla mücadelede daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Balıkesir Valisin Hasan Şıldak'tan vatandaşa kurallara uyma cağrısı

"KONTROLLÜ DAVRANIRSAK BAŞARABİLİRİZ"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covıd-19 salgınıyla mücadelede; Kontrollü Sosyal Hayat döneminin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarını yerine getirmemizin önemini bir kez daha vurgulayan Vali Şıldak Balıkesirlilere bir uyarıda daha bulundu. Maske, mesafe ve temizlik kurallarının salgınla mücadelede başarıya ulaşmada vazgeçilmez olduğunu belirten Vali Şıldak; "Değerli Vatandaşlarımız, salgınla mücadelede hepinizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bütün tedbirlere uyarsak, her birimiz inanırsak, kontrollü davranırsak başarabiliriz" diye belirtti.

Balıkesir Valisin Hasan Şıldak'tan vatandaşa kurallara uyma cağrısı

"KURALARA İNANARAK VE BENİMSEYEREK UYUN"

Vali Hasan Şıldak, 1 Haziran'da uygulamaya başlanan Kontrollü Sosyal Hayatın en önemli yapı taşı olan maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen konusunda taviz vermemenin, İlimizi; salgından koruyarak, bizlerin başarıya ulaşacağını, asıl önemli olan noktanın her bir vatandaşımızın tedbirlere inanarak ve benimseyerek uyması olduğunu vurguladı.

Berna Akkaya
Editör


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