Balıkesir ve Çanakkale'de koronavirüs alarmı: Giriş çıkışlar yasaklandı!

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki bir mahallede artan vakalar nedeniyle geçici süreliğine karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mehmetler Mahallesinde Çarşamba günü saat 14'den itibaren giriş ve çıkışların yasaklandığı duyuruldu.

Kaymakamlık yaptığı açıklamada Mehmetler Mahallesinde pozitif vakaların yanı sıra çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

PAZARKÖY 10 GÜN KARANTİNAYA ALINDI

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Pazarköy köyünde görülen koronavirüs vakalarının ardından bulaşma riskini azaltmak için köyü 10 gün süreyle karantina altına aldı. Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun belirlediği şartlar doğrultusunda köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.