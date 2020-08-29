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Balıkesir'de art arda iki deprem!

Balıkesir'de sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. Büyüklükleri 3.3 ve 3.7 olan depremler yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Balıkesir'de art arda iki deprem!

Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Balıkesir 3.3 büyüklüğünde bir artçıyla sallandı.

Depremin saat, 06.45 olarak açıklanırken derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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