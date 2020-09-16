Tarık Buğra, 'Hatırlayıp Yeniden Bulmak' adlı eser ile anıldıErkek arkadaşına kızdı, seyir halindeki araçtan atladıKütahya’da definecilere yönelik operasyonFilistin'de ikinci dalga: Vaka sayısı 42 bini aştıBaşak Demirtaş, öğretmenlikten istifa etti"Ferman" kod adlı terörist Van'da saklandığı adreste yakalandıKayserispor'dan Oumar Niasse bombası!Emily Ratajkowski dağ evinde tacize uğradığını açıkladı!MSB açıkladı: Gözlem kulesine saldıran gruplar savuşturulduKovidli olmasına rağmen dükkanını açan adamın savunması: Adam mı öldürdük?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Balıkesir'de bir lise öğrencisi, yol kenarında ölü bulundu

Balıkesir'de bir lise öğrencisi, yol kenarında ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lise öğrencisi Emre Ağıroğlu (17), yol kenarında ölü bulundu. Ağıroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir'de bir lise öğrencisi, yol kenarında ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lise öğrencisi Emre Ağıroğlu (17), yol kenarında ölü bulundu.

Edremit'in kırsal Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında yol kenarında yerde hareketsiz yatan genci görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, lise 3'ünücü sınıf öğrencisi Emre Ağıroğlu olduğu belirlenen gencin, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ağıroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT