Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur" uygulaması kapsamında, Balıkesir'de de 20 ilçede asayiş denetimi yapıldı. Emniyet birimleri 81 ilde koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekât polislerinin katıldığı operasyon, tüm ilçelerde gerçekleştirildi.

Uygulamaya Polis Ekipleri Katıldı

Toplam 20 ilçede, farklı noktalarda polis ekipleri şüpheli görülen araçları ve yayaları durdurdu. Balıkesir Merkez ve İlçelerinde asayiş denetimi yapan ekipler, şüpheli araçları durdurarak araçların içini kontrol etti, sürücü ve yolcuları GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirdi. 255 sabit uygulama noktalarında, ekipler şüpheli görülen kişileri durdurarak üst araması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan bazı araçlara, eksik evrak nedeniyle ceza kesildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.

Umuma açık yer uygulaması kapsamında da denetlemeler yapıldı. Yapılan aralamalarda haklarında yakalama kararı bulunan kişiler de yakalandı.

Sabit Yol ve Umuma Açık Yer Uygulaması

Yol uygulamasında 177 ekibin destek verdiği denetlemelere 594 personel katıldı. Yapılan yol ve umuma açık yer denetimlerinde 6.100 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yapıldığı, 743 aracın kontrol edildiği, 43 aracın sürücülerine cezai işlem uygulandığı ve 10 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. Uygulama kapsamında haklarında arama kararı bulunan 11 kişi yakalandı. Denetim sonucunda araçlara uygulanan ceza miktarı ise 18.621 TL olarak açıklandı