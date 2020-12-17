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  3. Balıkesir'de doğal gaz patlaması! Binanın 9 dairesi hasar gördü

Balıkesir'de doğal gaz patlaması! Binanın 9 dairesi hasar gördü

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 9 dairede hasar oluştu.

Balıkesir'de doğal gaz patlaması! Binanın 9 dairesi hasar gördü

Algın Sokak'ta 3 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlama meydana gelen ev kullanılamaz hale geldi, çevresindeki 8 dairede de hasar oluşturdu. Hasta bakıcılığı yaparak geçimi sağlayan patlama meydana gelen evin kiracısı Sevim Kayalı, dairenin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Kayalı, gazetecilere, yalnız yaşadığı evine genellikle akşam gelip tekrar bakımını üstlendiği kişinin yanına gittiğini söyledi.

Patlamayı sabah komşularından öğrendiğini belirten Kayalı, "Geldim baktım, benim oturduğum ev patlamış. 2-3 ay önce yeni eşya almıştım. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu. Öte yandan dairenin, Almanya'da yaşayan Döndü Sarı'ya ait olduğu öğrenildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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