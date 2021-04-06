Balıkesir'de ekipler huzur için iş başında! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları huzur operasyonları kapsamında yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 69 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 11'i tutuklanırken, asayiş operasyonlarında da 80 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 28 şahıs tutuklandı.

SUÇLULARA GEÇİT YOK

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 29.03.2021 - 04.04.2021 tarihleri arasında yapılan 38 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Erdek ve Gömeç İlçelerinde 69 şahıs yakalanırken, 11 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 49 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda;30 gram esrar maddesi, 78 gram bonzai, 1.058 gram metamfetamin, 10 gram skunk maddesi, 4 gram kokain, 13.248 adet sentetik ecza hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 148 adet fişek, 3adet hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 29.03.2021 - 04.04.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 28 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 10 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 56 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 15 adet kartuş,4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet fişek ele geçirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı