Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ankesör/kontörlü telefon kayıtları ve örgütle irtibatlı olduklarına dair çeşitli beyanlar bulunduğu tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir merkezli 3 ilde (Ankara, Balıkesir, Çankırı) toplam 16 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerden 5'inin muvazzaf astsubay, 6'sının kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

İlgili Haberler
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Tevfik Göksu açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı'yken Deprem Müdürlüğü kurmuş
Tevfik Göksu açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı'yken Deprem Müdürlüğü kurmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Son Haberler
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!
Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Çok Okunanlar
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tüm detaylarıyla seçim süreci...
Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tüm detaylarıyla seçim süreci...
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!