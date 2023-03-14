Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!

Gazeteci Zafer Şahin, CNN TÜRK'te ''Ne Oluyor?'' adlı programda konuştu. Sosyal medya da troller tarafından oluşturulan algı operasyonlarını gözler önüne serdi. Şahin, binlerce hesap tarafından benzer ve tekrara düşen mesajların algı çalışması olduğunu belirtti. 1 milyondan fazla hesabın bu tür paylaşımlar yaptığına değindi. Zafer Şahin, Twitter'da yapılan paylaşımları canlı yayında ifşa ettii.

İŞTE TROLLERİN PAYLAŞIMLARI

Troller ve yandaşları tarafından düzenlenen operasyon anlatan Şahin, ''Şimdi bakın, hesap adı 'Derman04' şöyle yazmış. Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy veriyordum ama yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi.'' Habip Çelik adında başka kullanıcının da benzer bir paylaşım yaptığını söyleyen Şahin, ''Aynı metin ve binlerce farklı hesap var. Bunlar bir algı çalışması yapıyor. 1 milyon hesap açıldı ve bu 1 milyon hesap günün her saatinde tweet atıyor paylaşım yapıyor.'' dedi.

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Melih Gökçek, Şahin'i destekleyerek bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

''Zafer Şahin, ABD’den gelen Obama’nın seçim propogandasını yapan ekibinin Türkiye de nasıl algı oluşturmak için tweet attığını somut örneklerle ispat ediyor. Arkadaşlar bu tweeti yayalım. herkese ulaştıralım. ABD’nin sosyal medya oyununu bozalım.''