Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde felakete neden oldu.

SAHRA HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

Bu illerden biri olan Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Defne ilçesinde kurulan sahra hastanesini ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde depremzede kadın ile arasındaki diyalog duygusal anlara sahne oldu.

İşte yaşanan o diyalog;

Erdoğan: Ağlama bizi de ağlatacaksın!

Depremzede kadın: Allah size güç kuvvet versin.

Erdoğan: Allah size de versin. Biz sizi güçlü görürsek daha da güçleniyoruz.