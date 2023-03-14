Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesi Hatay'da "Türk Bayraklarının mezarlıklardan kaldırıldı" iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert bir dille cevap verdi. Soylu, "Bir ülkenin yönetimine talip, cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar söylenirken ve değerlendirilirken deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar" ifadelerinde bulundu.

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Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremler sonrası büyük bir yıkım yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmalarını yakından inceledi. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, Antakya’da enkaz bölgesini 10 ayrı alana ayırdıklarını bildirdi.

"YALAN ÜZERİNDEN SİYASET YAPILIRSA ALLAH ADAMA HESABINI SORAR"

Deprem bölgesinde hep beraber çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Soylu basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, “Kılıçdaroğlu, şehri ziyaret etti, başımızın üzerinde. Herkesin bu acıya ortak olması ancak gücümüzü artırır ama her gelindiğinde bir yalan söylemek, yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum. Bizi birbirimize düşüren bir anlayışı ortaya koymasını son derece yanlış buluyorum. Valimiz, diğer vali ve bakan arkadaşlarımızda işin başındalar. Bende meseleleri çok iyi biliyorum. Kılıçdaroğlu, mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik, benimde bu işin talimatını verdiğime yönelik bir değerlendirmede bulundu. Bir ülkenin yönetimine talip, cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar söylenirken ve değerlendirilirken deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar. Hepimizin sorumlulukları var. Ama kendi sorumlulukları da söz konusu en azından doğruyu söyleme durumu söz konusu. O mezarlık orada başından beri var. Eğer o mezarlıkta benim geldiğimden sonraki ikinci ve üçüncü günde o mezarlığa gitmemişsem, o mezarlıkta ay yıldızlı bayrağı arkadaşlarımız asmamışsa her türlü şeyi söyleyebilir. Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehir'in flamalarla süsleniyorsa bu zaten bir ayıptır. Gerekte yok” dedi.

Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıktan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!

"İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMENİN NE ANLAMI VAR"

Konuşmasına Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik açıklamalar da bulunan Soylu,“Orada mescidi biz yaptırdık. Bir cenazelerin üzerinde kuran okunuyor. Diyanet İşleri Başkanımız ve ben orada olduğumuz zaman ay yıldızlı bayrağımız orada. Ay yıldızlı bayrağı kaldıranda, flamaları kaldıracağım diye oradaki belediyelerin görevlileri. Taktıran da bizim emniyet müdürü yardımcılarımız ve bizim arkadaşımız, ne gerek var bunlara. Bizi böyle açıklama yapmaya bizi zorunlu halde bırakıyorlar. Arkadaş sizin bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorulması gerekirken, elinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi var, burada çalışanlarda var. Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Burada Konya, Kocaeli, Sakarya belediyeleri var. Bu meseleyi karıştırmanın insanları birbirine düşürmenin ne anlamı var. Mezarlık yerini valimiz bulmuş, yerini Denizli Belediyesi açmış. Biz bunu söylüyor muyuz. Söylemiyoruz, Hatay Büyükşehir Belediyesi depremzede yapamayabilir. Olabilir” açıklamasını yaptı.

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