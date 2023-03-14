Tevfik Göksu açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı'yken Deprem Müdürlüğü kurmuş

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dün akşam CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Deprem konusunun masaya yatırıldığı programda Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Istanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde Deprem Müdürlüğü kurduğunu ifade etti.

İLK KEZ AÇIKLADI

Göksu şunları söyledi: "İstanbul'un gündeminde deprem bile yok. Hiç konuşulmuyor bile, deprem insanların hiç konuşmadığı bir konu aslında. Cumhurbaşkanımız ilk defa İBB'de 1996 yılında Deprem Müdürlüğünü kurmuş. Hiç kimse bu konuyu konuşmazken."