AK Parti İBB grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan İmamoğlu'na eleştiri! İBB Meclisinde deprem konuşulurken Ekrem İmamoğlu neden yok?

AK Parti İBB grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İBB Meclisinde saatlerdir "Deprem'i" konuşuyoruz ve bu meselenin birinci derecede sorumlusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine mecliste YOK" ifadelerini kullandı.

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AK Parti İBB grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan İmamoğlu'na eleştiri! İBB Meclisinde deprem konuşulurken Ekrem İmamoğlu neden yok?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisinde Mart ayı oturumu gerçekleştirilirken AK Parti İBB grup sözcüsü Murat Yılmaz söz hakkı aldı ve "İBB Meclisinde saatlerdir Deprem”i konuşuyoruz ve bu meselenin birinci derecede sorumlusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine mecliste yok" dedi.

İMAMOĞLU İBB MECLİSİNDE YER ALMADI

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz,"Deprem ve Doğal Afetler komisyonu hepimizin bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler değerlendirildiğinde kişisel kanaatim İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çok daha fazla deprem bilincinin oluşması konusunda daha fazla gayret gösterdiler, kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının İBB Mesclisinde neden AK Partili sözcülerin az olduğunu depreme gösterdikleri hassasiyetin yeterli olmadıklarını dile getirmiş fakat Ekrem İmamoğlu'nun da bulunması gereken toplantı meclisinde yer almadığını belirtti.

Aynı zamanda AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önce verdiği vaatleri dile getirerek depreme dirençli İstanbul konusunda söz verdiğini hatırlatarak açıklama yapması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu'nun İBB Meclisinde bulunmamasına karşın ise "Dört yıl önce verilen sözlere cevap verecek yüzleri maalesef yok" ifadesini kullandı. Murat Türkyılmaz Seçim Beyannamesinde ifade edilen tüm vaatlerini İstanbullular ile paylaşmasını da istedi.

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