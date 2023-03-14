Özlem Zengin: "6248 bizim kırmızı çizgimizdir"dedi!

Aile Bakanı Derya Yanık'tan sonra, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Yeniden Refah Partisinin '6284' talebine karşı çıktı: "Kırmızı çizgimizdir." dedi.

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Özlem Zengin: "6248 bizim kırmızı çizgimizdir"dedi!

Son günlerde AK Parti'nin Yeniden Refah Parti'sini Cumhur İttifakı'na davet etmesi ve Yeniden Refah Partisi'nin 30 maddelik bir şart listesi sunması bu maddeler arasında kadına şiddet yasası olarak ta bilinen 6284 yasa maddesinin kaldırılmasını şart koşması tartışmalara yol açmıştı. Konu ile ilgili AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nin bu talebine nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık yaptığı açıklamada "Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK Parti’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" demişti.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Konu ile ilgili bir açıklamada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için şartları arasında sunduğu 6284'e ilişkin konuştu. "Bu konu muhakkak surette Yeniden Refah Partisi'nin gündemindedir. Yeniden Refah Partisi'nin görüşüdür." diyen Zengin, Aile Bakanı Derya Yanık'ı öne sürerek, şöyle konuştu: “Sayın Bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım da bu konu hiç gündeme gelmedi diye ifade etti. Ve ben de buradan söylüyorum. 6284, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir” diyerek AK Parti'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyarak tartışmalara son vermiş oldu.

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