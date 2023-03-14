Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru Yunus Bozkurt, tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber

Alınan bilgilere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, akşam saatlerinde evindeyken kalp krizi geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

Bozkurt’un evli ve 3 kız babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi. Bozkurt’un naaşı, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığına defnedilecek.

Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber

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