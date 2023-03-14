Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber

Alınan bilgilere göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, akşam saatlerinde evindeyken kalp krizi geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI
Bozkurt’un evli ve 3 kız babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi. Bozkurt’un naaşı, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığına defnedilecek.