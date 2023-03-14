Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçiren polis memuru Yunus Bozkurt, tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Melahat Ersoy Editör