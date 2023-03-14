İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece sularında İstanbul'da gerçekleştirilen 42. Kökünü Kurutma harekatında 161 kişiye gözaltı yapıldığını açıkladı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne mensup 900 kişilik ekiple gerçekleştirildi.

16 AYDA 266 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen harekatın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açılamalarda bulunan Bakan Soylu, ''Deprem bölgesinden gece 4 gibi İstanbul intikal ettik, yaklaşık 16 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve İstanbul'daki başsavcılığımızla yürütülen operasyonun neticelenmesi için 16 aydır teknik takip izlemeler gerçekleştirdik. 900 personelimizle hedef 175 kişiydi. 42. Kökünü Kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı.16 ayda ara yakalamalar da dahil toplam 266 kişi bu operasyonla gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir. Bu şebekenin İstanbul'u nasıl zehirlemeye çalıştığını hem tespit eden delillendiren bir çalışma yürütüldü. Tüm ekiplerimize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.'' dedi.

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BÜTÜN SUÇLARLA MÜCADELEYE KARARLIYIZ

Bakanı Soylu, sözlerini şöyle son verdi:

''Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim, evet deprem bölgesindeyiz. Oradaki güvenlik güçlerimizin sayısı biraz daha fazla, güvenliği temin etmek için ama Türkiye'deki devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu aksatmadan, bütün suçlarla mücadeleye kararlı anlayışımızla devam ediyoruz.''