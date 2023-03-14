İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece sularında İstanbul'da gerçekleştirilen 42. Kökünü Kurutma harekatında 161 kişiye gözaltı yapıldığını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece sularında İstanbul'da gerçekleştirilen 42. Kökünü Kurutma harekatında 161 kişiye gözaltı yapıldığını açıkladı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne mensup 900 kişilik ekiple gerçekleştirildi.

İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltı alındı!

16 AYDA 266 KİŞİ YAKALANDI

Uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen harekatın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açılamalarda bulunan Bakan Soylu, ''Deprem bölgesinden gece 4 gibi İstanbul intikal ettik, yaklaşık 16 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve İstanbul'daki başsavcılığımızla yürütülen operasyonun neticelenmesi için 16 aydır teknik takip izlemeler gerçekleştirdik. 900 personelimizle hedef 175 kişiydi. 42. Kökünü Kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı.16 ayda ara yakalamalar da dahil toplam 266 kişi bu operasyonla gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir. Bu şebekenin İstanbul'u nasıl zehirlemeye çalıştığını hem tespit eden delillendiren bir çalışma yürütüldü. Tüm ekiplerimize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.'' dedi.

BÜTÜN SUÇLARLA MÜCADELEYE KARARLIYIZ

Bakanı Soylu, sözlerini şöyle son verdi:

''Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim, evet deprem bölgesindeyiz. Oradaki güvenlik güçlerimizin sayısı biraz daha fazla, güvenliği temin etmek için ama Türkiye'deki devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu aksatmadan, bütün suçlarla mücadeleye kararlı anlayışımızla devam ediyoruz.''

İlgili Haberler
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tüm detaylarıyla seçim süreci...
Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tüm detaylarıyla seçim süreci...
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Evinde kalp krizi geçiren polis memurundan acı haber
Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tüm detaylarıyla seçim süreci...
Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tüm detaylarıyla seçim süreci...
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Bursa'da trajikomik olay! Alkometreyi üflenmek yerine yutmaya yeltendi!
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Aydın'da incir üreticiler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Ekrem İmamoğlu’ndan çok tartışılacak LGBT açıklaması! “Saygı duyuyorum”
Ekrem İmamoğlu’ndan çok tartışılacak LGBT açıklaması! “Saygı duyuyorum”
2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?
2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?
Çok Okunanlar
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe! 161 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
İstanbul'da korku dolu anlar! İhbara giden polislere saldırı: 5 polis yaralandı
Adıyaman'da kaza: Hafif ticari araç tarlaya devrildi
Adıyaman'da kaza: Hafif ticari araç tarlaya devrildi
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!