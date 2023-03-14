Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tüm detaylarıyla seçim süreci...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gelmesini beklediği seçim sürecinde takvim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçimi Kurulu Kararına göre, Seçim Başlangıç Takvimi 18 Mart 2023 olarak kabul edildi.

İKİNCİ TUR TARİHİ BELLİ OLDU

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci oylama 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

ADAYLAR İÇİN BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

18 Mart günü seçim tarihinin başlaması ile beraber 19 Mart günü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler Yüksek Seçim Kuruluna adaylık başvurularına başlayacak. Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler 20 Mart gününe kadar Yüksek Seçim Kuruluna başvurabilecek ve başvuruları kabul edilen adaylar 2 Mart günü açıklanacak.

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SON BAŞVURU TARİHİ

Siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı adayları için ise son başvuru günü 23 Mart olarak belirlenirken 28 Mart günü Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz başvuruları başlayacak. 31 Mart günü ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı Seçimi için propaganda dönemi başlayacak. 1 Nisan gününde Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.

SEÇMEN LİSTELERİ 20 MART GÜNÜ ASKIYA ALINACAK

Seçmen listeleri 20 Mart günü askıya alınacak ve 2 Nisan günü askıdan indirilecek. 24 Mart günü ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva ederek ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin son günü olarak belirlendi.

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SEÇİM İTTİFAKI

6 Nisan günü ise ittifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmeleri için Yüksek Seçim Kuruluna ve ittifaktaki diğer siyasi partilere bildirerek ayrılmalarının son gün olarak açıklandı. 12 Nisan günü ise yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek, yurt dışı seçmenlerin oy kullanacağı tarih aralığı ve yer bilgileri www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek ve gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanacak.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ

27 Nisan günü yurt dışında oy verme işlemlerine başlanacak ve 9 Mayıs günü son bulacak. 4 Mayıs günü ise propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıç tarihi olarak belirlendi.

TV VE RADYOLARDAKİ SEÇİM KONUŞMALARI 7 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

7 Mayıs günü radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak ve 13 Mayıs günü seçim propagandaları son bulacak.

SEÇİM SONUÇLARI AYNI GÜN BELLİ OLACAK

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri başlayacak, saat 00.00’da seçim yasakları sona erecek ve saat 23:59’da Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.

SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIRSA NE OLACAK?

İlk oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması yapılacak. 15 Mayıs günü propaganda dönemi başlayacak. 19 Mayıs günü ise Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilecek. 20 Mayıs günü ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerine başlanacak ve 24 Mayıs günü yurt dışında oy verme işlemleri sona erecek. 28 Mayıs Pazar günü ikinci oylama için oy verme günü olarak belirlenirken seçim yasakları aynı gün 00.00’da son bulacak. 29 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Seçimi geçici sonuçları ilan edilecek ve 1 Haziran günü Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçları Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilecek.