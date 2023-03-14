Kırıkkale'de feci kaza! Tomruk yüklü tır, pikapla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre kaza gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda yaşandı. Sürücü M.K. hakimiyetindeki 37 ABH 481 plakalı tomruk yüklü tır ile H.İ.A.'nın idaresindeki 46 AEH 136 plakalı pikap çarpıştı. Kaza nedeniyle tırdaki tomruklar etrafa saçılırken çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan pikap da hurdaya döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan sürücüler M.K. (39) ve H.İ.A. (32) ile yolculardan Z.T. (27), A.K. (9), E.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ş.A.'nın da (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşındaki kadının cenazesi, polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı. Karakeçili-Kaman yolundaki araç trafiğinin akışı ise kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.