Balıkesir'de kapanma tedbirleri! Vali Şıldak: "Kapanmayla ilgili tüm tedbirleri aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlarla korona virüs vaka sayılarının yüksek seyretmesi dolayısıyla uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenmesiyle 81 İlde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine geçilecek.

AKILLARDAKİ SORULARA AÇIKLIK GETİRDİ

Şehirlerarası seyahat etmenin de zorunlu haller dışında yasak olacağı bildirilirken, söz konusu zorunlu hallerin var olduğu durumlarda vatandaşların e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-Başvuru Sistemiyle veya ALO 199 Sistemi üzerinden Seyahat İzin Kurullarına başvurup izin alarak seyahat edilebileceği belirtildi.

Ayrıca yapılan bilgilendirmelerde; yurtdışı seyahatleriyle ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmadığı, tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleriyle yapılacak seyahatlerde izne başvurulması gerektiği, yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının da Valilik ve Kaymakamlıkların yapacağı değerlendirmeyle gerekli şartları taşıyanların muaf olacağı, İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izni randevusu bulunan yabancıların randevularını gösterir belge ile kısıtlamadan muaf olduğu, söz konusu tarihlerin içerisinde olan Anneler Günü dolayısıyla çiçek satışı yapan dükkanların 8-9 Mayıs 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı, 30 Nisan tam kapanmanın ilk gününde SGK prim borcunu ödeyecek vatandaşların kısıtlamadan söz konusu tarihte muaf olduğu, yaşlı ve hastalara refakat ve bakıcılık eden kişilerin de sokağa çıkma yasağından muaf olduğu ve ikametinden farklı bir yerde çalışanların da yasaktan muaf olduğu açıklamalarla bildirildi.

Vali Şıldak sosyal medyada yaptığı paylaşımla 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmada vatandaşların desteğinin önemine de değinerek herkesi kurallara uymaya çağırdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı