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  3. Balıkesir'de kendini bıçakla doğrayan yaşlı adama esnaf müdahale etti

Balıkesir'de kendini bıçakla doğrayan yaşlı adama esnaf müdahale etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bunalıma giren 65 yaşındaki Mehmet Ö, kendini bıçakla doğramaya kalkıştı. Yaşlı adamı çevrede bulunan esnaf kurtardı.

Balıkesir'de kendini bıçakla doğrayan yaşlı adama esnaf müdahale etti

Olay, öğle saatlerinde Çayiçi Caddesi No: 51'de meydana geldi. Kimsesi olmadığı belirtilen 65 yaşındaki Mehmet Ö., girdiği bunalım sonucu boğazını ve yüzünü bıçakla kesmeye başladı. Durumu gören çevre esnafı, durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam son anda kurtarılırken, 112 ambulansına alındı. Mehmet Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kesiklerin tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine gelen sağlık ekibinden bir kişi basın mensubuna engel olmaya çalışıp hakaretler yağdırdı. Yaşlı adamın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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