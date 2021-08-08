Balıkesir'de korkunç kaza! Denizde yüzerken sürat teknesi çarptı!

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Erdek'in Çuğra sahili meydana geldi. Ankara’da yaşayan Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi’ndeki yazlık evlerine tatil için geldi. Burada denize giren Elvan Fırat Taşdöğen, iddialara göre güvenlik çemberine doğru hızla hareket eden sürat teknesinin çarpmasıyla birlikte hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN ÜZERİNE GELDİ

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Alpına’ isimli sürat teknesi , iddia edilene göre yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket ederek, yaklaşık 50 metre yakınında yüzen 3 kişinin üzerine doğru hareket etti.. Bu sırada sürat teknesi, denizde yüzen Elvan Fırat Taşdöğen’e çarptı. Elvan, çarpmanın şiddetiyle baygınlık geçirdi ve yakınlardaki bir tekne hemen kadına müdahale etti.

DENİZEDE BİR KOLU KIRILDI

Çevredeki vatandaşlar da denize girerek kadına yardımcı olmak istedi. Çarpışma sonucu bir kolunun kırıldığı öğrenilen kadın sahile çıkarıldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, sürat teknesi sahibi Ender K. gözaltına alındı.