Balıkesir'de korkutan yangın! İtfaiye ekipleri zor yetişti!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Balıkesir'de korkutan yangın! İtfaiye ekipleri zor yetişti!

Bandırma Sunullah Mahallesi Moralı sokakta bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Balıkesir'de korkutan yangın! İtfaiye ekipleri zor yetişti!

YÜKSELEN DUMANLAR VATANDAŞI KORKUTTU

Evde bulunan çamaşır makinasının birden alev alması sonucunda evden dumanlar yükselmeye başlayınca ev sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular.

Balıkesir'de korkutan yangın! İtfaiye ekipleri zor yetişti!

POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Bandırma itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere incelemede bulundular.

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