Balıkesir'de korkutan yangın! İtfaiye ekipleri zor yetişti!

Bandırma Sunullah Mahallesi Moralı sokakta bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşları tedirgin etti.
YÜKSELEN DUMANLAR VATANDAŞI KORKUTTU
Evde bulunan çamaşır makinasının birden alev alması sonucunda evden dumanlar yükselmeye başlayınca ev sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular.
POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR
Bandırma itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere incelemede bulundular.