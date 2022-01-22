Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrasında yetkililerden peş peşe açıklamalar!

AFAD verilerine göre saat 22.31 esnasında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen bu depremin ardından herhangi bir vatandaşımızın şu an için zarar görmediği ifade edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir.

Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.



Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir.



Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 22, 2022

"VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak "#Balıkesir #Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve #İstanbul'da da hissedilen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerine yer verdi.

#Balıkesir #Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve #İstanbul'da da hissedilen #deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2022

"ENDİŞE VERİCİ BİR SONUÇ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu değil. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." paylaşımında bulundu.