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Balıkesir'de şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisler tarafından şüpheli görülerek durdurulan araçta, uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak araç içerisinde arama yaptı.

Aramada, poşet içerisinde arka koltuğun altına gizlenmiş 945 gram sentetik uyuşturucu madde ve 240 uyarıcı tablet ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Şafak D, Yasin T. ve Mehmet E. gözaltına alındı.

Haklarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de işlem yapılan şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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