Balıkesir'de Terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapma suçundan adliyeye çıkarılan 8 kişiden 2'si tutuklandı

Balıkesir'de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapma suçundan yakalanan ve aralarında HDP üyelerinin de olduğu 8 kişi adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.Ş. ve H.İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.