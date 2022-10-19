Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti! Yaralı polis memuru Hızır Bekir Baybörü şehit oldu

Alınan bilgilere göre kaza 8 Ekim günü Havran ilçesinde meydana geldi. İl dışı görev için yola çıkan Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in hakimiyetindeki 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç H.K. idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet ile Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

ARAÇLAR REFÜJE SAVRULDU

Kazanın şiddetiyle araçlar refüje savruldu. Kazada Erdem ve araçta bulunan Hızır Bekir Baybörü ile kamyonetin sürücüsü H.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem ile Kocaçam, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Kazada yaralanan diğer polis memuru olan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Hızır Bekir Baybörü, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. On bir gündür tedavisi süren Baybörü'den acı haber geldi. Baybörü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polisin cenaze töreniyle ilgili detayların daha sonra açıklanacağı öğrenildi.