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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 15 şahıs gözaltına laındı

Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen 10 uyuşturucu operasyonunda 15 şahıs gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 15 şahıs gözaltına laındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde yapılan 10 ayrı operasyonda 15 şahıs yakalanırken, adlî makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri operasyonlar sırasında yaptığı aramalarda 5,28 gram metamfetamin, 16 adet sentetik ecza hap ve 49,81 gram esrar ele geçirdi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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