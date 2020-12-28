Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 11 ayrı çalışmada, 17 şüpheli şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, yapılan aramalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan 5 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, yapılan aramalarda; 140 adet sentetik ecza hap ve 5,32 gram bonzai, Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmada, 2 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, yapılan aramada; 3,09 gram metamfetamin,

Edremit İlçesinde yapılan 3 çalışmada, 4 şahıs yakalandı ve yapılan aramalarda; 2,18 gram metamfetamin, 0,3 gram esrar, 1,30 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet dolu kartuş ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmada, 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramada; 2 gram metamfetamin,2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, ve Havran İlçesinde yapılan çalışmada, 5 şahıs yakalanırken, yapılan aramada; 1,79 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Polis ekipleri toplamda da 9,06 gram metamfetamin, 140 adet sentetik ecza hap, 0,3 gram esrar, 6,62 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet dolu kartuş ve 6 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.