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  3. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 8 şüpheli yakalanırken 1 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 8 şüpheli yakalanırken 1 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan 5 ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalanırken adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 8 şüpheli yakalanırken 1 kişi tutuklandı!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak il genelinde operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 8 şüpheli yakalanırken 1 kişi tutuklandı!

Yapılan 5 çalışmada 8 şahıs yakalandı ve 1 şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 23,24 gram esrar, 1,34 gram kokain, 11,30 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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