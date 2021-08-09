Balıkesir'deki otobüs kazasında emniyet kemerinin önemi bir kez daha görüldü

Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, kazada 17 kişi ise yaralandı.

15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Otobüste 29 yolcu bulunuyordu ve 3 de görevli personel bulunuyordu; ikisi şoför, biri muavin pozisyonunda. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar. 15'ini de kaybettik. Bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı" dedi.

DİREKSİYON BAŞINA ARKADAŞI GEÇMİŞ

Kazada otobüsün şoförleri Kerem Kader Başol ve Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs şoförü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

40 METRE FREN İZİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kaza yerinde yapılan incelemelerde otobüsün 95 kilometre hızla viraja girdiği ve yaptığı fren sonucu yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarından sonra otobüsün vinç ile kaldırılması bekleniyor. Yolcuların etrafa saçılan kişisel eşyaları da ekipler tarafından toplanmaya başlandı.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

15 kişinin öldüğü katliam gibi kazada yolculardan biri kazayı emniyet kemeri sayesinde ufak sıyrıklarla atlattı. Bu yolcu ile konuştuğunu ifade eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, otobüste 29 yolcunun ve 3 de görevli personelin bulunduğunu belirten Şıldak: "İkisi şoför, biri muavin pozisyonunda. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar. 15'ini de kaybettik. Bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi ve açıkça bunu ifade etti 'Ben uyandığımda kemerimi çözdüm, oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı.' diye bir ifadesi olmuştu hastanede sabah saatlerinde görüştüğümüzde. Netice itibarıyla her olay tabii çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan benimseniyor, inceleniyor" dedi.