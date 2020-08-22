Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 25 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Kadın ve çocukların bulunduğu botla Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na giden 25 düzensiz göçmenin botlarını patlatan Yunan ekipleri, onları Türk karasularına geri gönderdi. Göçmenleri gören Sahil Güvenlik ekipleri ise onları kurtararak ihtiyaçlarını karşıladı.

Ayvalık’tan Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 25 Afganistan uyruklu göçmenler, Ege Denizi’nin ortasında Yunan Sahil Güvenlik botlarıyla karşılaştı.

Botları patlatılan ve yedek benzinleri alınan Afgan grup, Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildi.

İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Güçlükle Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Yellice Adası’na ulaşan Afgan grubu fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri adaya çıkarak göçmenleri kurtardı. Cunda Adası’na getirilen düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik bünyesindeki askerler tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi yardım malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.