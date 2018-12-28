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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Çamura saplanan köpeği itfaiye kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, girdiği çamurda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Çamura saplanan köpeği itfaiye kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, girdiği çamurda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yunuslar Mahallesi'nde bir sokak köpeği çamura saplandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Saplandığı çamurda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak temizlendikten sonra salındı.

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