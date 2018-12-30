Balıkesir'in Gömeç ilçesinde deve güreşi etkinliğine 150 deve ve sahibi katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde deve güreşi etkinliği gerçekleştirildi.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen güreşlere bölge genelinden 140 deve ve sahibi katıldı.

Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, yaptığı konuşmada, deve güreşi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün geleneksel güreşlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda pehlivan deve katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Güreşlerimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.