Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehridir. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Birçok kültürel zenginliğe ve turistik bölgeye sahip olan Balıkesir'in neyi meşhur? Balıkesir'de gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

BALIKESİR'İN NEYİ MEŞHUR?

Höşmerim

Adını tüm Türkiye'ye duyurmuş olan Höşmerim, Balıkesir'in de en bilinen tatlarından birisi. Peynir ve irmikle yapılan bu tatlıyı, Balıkesir'de yemelisiniz.

Bigadiç Güveci

Yaklaşık 2 saat gibi bir sürede hazırlanan bu zahmetli yiyecek, oğlak eti, kemik suyu, ve domates ile pişirilen Bigadiç Güveci, toprak güveçle odun fırınlarda hazırlanıyor.

Ayvalık Tostu

Ayvalık Tostu da Balıkesir'in adını tüm Türkiye'ye duyuran lezzetlerden birisi.

Susurluk Ayranı

Balıkesir'e yolu düşen herkesin tattığı Susurluk Ayranı, bol köpüklü haliyle biliniyor.

BALIKESİR'DE GEZİLECEK YERLER

Avşa Adası

Avşa Adası yoğun geçen turizm sezonu dolayısıyla 90.000 - 100.000 insanı barındırmaktadır. Gerek eğlence ve gerekse dinlence bakımından imkanları bulunan Avşa Adası'na yaz sezonunda İstanbul'dan her gün 2 ya da 3 deniz otobüsü ve İDO' ait gemi tarifeli sefer yapmaktadır, hafta sonları ek seferler de konulmaktadır.

Kazdağı Milli Parkı

Kazdağı Millî Parkı, Balıkesir, Edremit'te yer alan doğa temalı millî parktır. Millî parkın kültürel özelliği ise Sarıkız efsanesi ve bu kişiye ait mezarın, millî park sınırları içinde bir tepede yer almasıdır.

Kuş Cenneti Milli Parkı

Kuşcenneti Millî Parkı; Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili içerisindeki Manyas Kuşgölü’nün kuzeydoğusunda yer alır. Manyas, Gönen, Bandırma arasındadır.

Ekinlik Adası

Adaya yaz ve kış aylarında haftada iki kere sefer düzenlenmektedir. Günümüzde adada otel ve motel yoktur, sadece sınırlı sayıda pansiyon bulunmaktadır.

BALIKESİR HAKKINDA

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı olan, topraklarının büyük kısmı Güney Marmara bölümünde yer alan Balıkesir, Ayvalık, Altınoluk, Avşa Adası, Cunda, Gönen, Edremit, Manyas, Susurluk gibi turistik mekânlara sahiptir. Zeytinciliğin ön planda olduğu ilde, başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Üretim yapılan ovaların önde gelenleri, Balıkesir Ovası, Susurluk Ovası, Gönen Ovası ile Edremit Ovası'dır. Tarımın başrolde yer alması nedeniyle tarıma dayalı endüstri gelişmiştir. Konserve, sabun, bitki çayı, kolonyacılık, zeytinyağı üretimi yaygın olarak yapılır.

Balıkesir ayrıca 2014 Türkiye yerel seçimlerinin sonrasında büyükşehir olmuştur.