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Balıkesirspor 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen maçta Yılport Samsunspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Balıkesirspor 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil Çetin

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama, Bilalli (Dk. 40 Dersim Sahan Kaynak, Dk. 67 Anıl Taşdemir), İsmail Yüksek, Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak, Doğa İşeri (Dk. 67 Uğur Aygören), Ezeh, Cumali Bişi

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer, Savicevic (Dk. 85 Rahman Buğra Çağıran), Gökhan Alsan (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 73 Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 85 Ahmethan Köse), Erkam Reşmen, Boli

Goller: Dk. 18, 49 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 58 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Berat Aydoğdu, Dk. 60 İsmail Yüksek (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 34 Kerem Can Akyüz, Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk. 54 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

Onur Çelik
Spor Editörü


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