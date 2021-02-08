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  3. Balıkesirsporlu Taşkın Çalış frikikten 3 gol attı, futbol tarihine geçti!

Balıkesirsporlu Taşkın Çalış frikikten 3 gol attı, futbol tarihine geçti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor forması giyen Taşkın Çalış, ligin 20. haftasında Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada frikikten hat-trick yaparak tarihe geçti.

Balıkesirsporlu Taşkın Çalış frikikten 3 gol attı, futbol tarihine geçti!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, ligin 20. haftasında Akhisarspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Balıkesir ekibinde, frikikten attığı gollerle hat-trick yapan Taşkın Çalış, maça damga vurdu. Dünya futbol tarihine de geçen Taşkın Çalış, bir maç içerisinde frikikten 3 gol atmayı başaran 8. futbolcu oldu. 

Taşkın Çalış, 41, 45 ve 90+1'de attığı 3 frikik golüyle, takımının galibiyete uzanan yolunda başrol oynadı. 

DÜNYADA 8'İNCİ

Taşkın Çalış, 'bilinen' futbol tarihinde frikikten hat-trick yapan 8. futbolcu oldu. Bu 8 isim arasında Lionel Messi, Juninho, Roberto Carlos, Pirlo, Hagi, Alex ve Pierre van Hooijdonk gibi ünlü frikikçiler giremedi.

Taşkın Çalış'tan önce frikikten hat-trick yapan 7 futbolcu şöyle:

Sinisa Mihajlovic (Lazio): 1998 / Lazio 5-2 Sampdoria

Giuseppe Signori (Lazio): 1994 / Lazio 3-1 Atalanta

Marcus Assunçao (Santos): 1998 / Bahia 3-3 Santos

Kostas Frantzeskos (PAOK): 1997 / PAOK 6-0 Kastoria FC

Cristiano da Silva (Kashiwa Reysol): 2015 / Kashiwa Reysol 3-3 Vegalta Sendai

Ray McKinnon (Dundee United): 1997 / Dundee United 3-2 Kilmarnock

Adrian Justinussen (HB Torshavn): 2020 / HB Torshavn 5-0 Argja Boltfelag

Balıkesirspor-Akhisarspor maçının özeti için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü
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