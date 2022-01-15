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Balıkgözü Objektif ne demek, TDK'ya göre Balıkgözü Objektif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Balıkgözü Objektif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Balıkgözü Objektif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Balıkgözü Objektif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Balıkgözü Objektif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Balıkgözü Objektif ne demek, TDK'ya göre Balıkgözü Objektif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balıkgözü objektif ne demek? Balıkgözü objektif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balıkgözü objektif kelimesi. Peki balıkgözü objektif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balıkgözü objektif nedir, balıkgözü objektif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BALIKGÖZÜ OBJEKTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balıkgözü objektif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre balıkgözü objektif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Normal objektiflerden çok daha geniş açıyı alan ve görüntüyü dışbükey ayna görüntüsü biçiminde veren objektif türü

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