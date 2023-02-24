Balint Gaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Gaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Gaal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Gaal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Gaal 14 Temmuz 1991 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Gaal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Balint Gaal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Balint Gaal'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balint Gaal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Gaal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Gaal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Gaal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2006 yılında MTK U17

1 Temmuz 2008 yılında MTK U19

1 Şubat 2009 yılında TSV Hartberg

2 Ağustos 2009 yılında FC Ajka

8 Temmuz 2011 yılında Zalaegerszeg

30 Ağustos 2011 yılında FC Ajka

30 Haziran 2012 yılında Zalaegerszeg

1 Ağustos 2012 yılında Soproni VSE

21 Temmuz 2014 yılında Haladás

30 Ocak 2017 yılında Vasas FC

26 Temmuz 2018 yılında Haladás

27 Ocak 2020 yılında ETO FC Győr

31 Temmuz 2020 yılında BFC Siófok

1 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

Balint Gaal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Gaal şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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