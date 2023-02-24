Balint Katona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Katona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balint Katona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balint Katona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balint Katona 7 Eylül 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Katona Bálint Lajos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balint Katona Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Balint Katona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balint Katona'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balint Katona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balint Katona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balint Katona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balint Katona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2018 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

22 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros II

Balint Katona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balint Katona şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Balint Katona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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