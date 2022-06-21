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Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşacak ola Balkan Ninnisi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimler?

Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimler?

Başrolleriyle yaz döneminde reytinglerinde üst sıralarda olması beklenen Balkan Ninnisi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu diziseverler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimler?' sorularının yanıtına yer verdik...

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimler?

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini 

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar (Süleyman)

Özlem Türkad (Neriman)

Emre Bey (Ertan)

Merih Öztürk

Gözde Çığacı (Gülsüm)

Süleyman Kara (Mustafa)

Hakan Boyav (Daniel)

Deniz Gürkan (Gülbahar)

Kaan Turgut (Pavel)

Erman Saban (Hayati)

Sarp Bozkurt (Arif)

Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimler?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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