Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları kimler?Timsah saldırıyordu! Yaşlı adamın timsahtan kurtulmak için uyguladığı yöntem ağızları açık bıraktıASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti...Güneşin yakıcı etkisine doğal çözüm! Aloe vera cildi nemlendiriyor, koruyor...Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Nur Tuğba Namlı'dan üzen haber! Hakan Ural her şeyi açıkladı!Gökkuşağı gibi göründüler! Hayatın bütün renklerini içeren koşuya, büyük ilgi gösterildiBorsa yükselişte! Yatırımcılar mutlu! İşte güncel BİST verileri...Devlet Bahçeli, 2023 seçiminin sonuçlarını açıkladı: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy çokluğuyla yeniden seçilecektir"Yiğit Bulut'tan Ali Babacan için yıllar sonra gelen itiraf: "Sen, ben ve sayın Başbakan Erdoğan arasında neler yaşandı? Var mı cesaretin? "
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Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çeken, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu dizi Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Üsküp'te farklı milletlerden olan iki gencin sevdaları uğruna verdikleri mücadelenin hikayesini konu alan Balkan Ninnisi dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 Salı günü izleyiciyle buluşuyor. İlk bölümü bugün yayınlanacak. Dizi 20.00'da ekranlarda olacak.

Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini.

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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