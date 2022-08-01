Balkonda uyurken acımasızca öldürdü! Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren adam, kendini ihbar etti!

Adana'da, birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Melek Yıldırım'ı balkonda uyurken bıçaklayan adam, kendini ihbar ederek polise teslim oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Balkonda uyurken acımasızca öldürdü! Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren adam, kendini ihbar etti!

Olay Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleşti. Acil çağrı merkezine, iki katlı bir binada bıçaklanma olayının yaşandığı ihbar edildi. Bahsi geçen binaya giden polis ve sağlık ekipleri, bir kadının balkonda bıçakla yaralanmış bir şekilde cansız yattığını gördü. Biri bebek iki çocuğunun yanında ağlayarak yardım beklediği kadının kimliğinin Melek Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi.

Balkonda uyurken acımasızca öldürdü! Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren adam, kendini ihbar etti!

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Ekipler evde çalışmalarına devam ederken, genç kadının birlikte yaşadığı adam R.Ü., Melek Yıldırım'ı balkonda uyuyorken bıçaklayarak öldürdüğünü, şu an bir akrabasının yanında olduğunu söyleyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine polisler şüpheliyi bulunduğu evden alarak emniyete sevk etti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Kanlar içinde hareketsiz yatıyordu, çevredekiler ihbar etti! Söyledikleriyle şaşkına uğratan adam: "Canım sıkılıyordu, kendi kendimi vurdum"
Kanlar içinde hareketsiz yatıyordu, çevredekiler ihbar etti! Söyledikleriyle şaşkına uğratan adam: "Canım sıkılıyordu, kendi kendimi vurdum"
Sarıyer Hacıosman’da korkunç kaza! 1’i çocuk 10 yaralı!
Sarıyer Hacıosman’da korkunç kaza! 1’i çocuk 10 yaralı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!
Yer altından gelen ürkütücü sesler bir köyü ayağa kaldırdı! AFAD ekipleri incelemeler için köye gitti!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"