Balkonda uyurken acımasızca öldürdü! Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren adam, kendini ihbar etti!

Olay Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleşti. Acil çağrı merkezine, iki katlı bir binada bıçaklanma olayının yaşandığı ihbar edildi. Bahsi geçen binaya giden polis ve sağlık ekipleri, bir kadının balkonda bıçakla yaralanmış bir şekilde cansız yattığını gördü. Biri bebek iki çocuğunun yanında ağlayarak yardım beklediği kadının kimliğinin Melek Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Ekipler evde çalışmalarına devam ederken, genç kadının birlikte yaşadığı adam R.Ü., Melek Yıldırım'ı balkonda uyuyorken bıçaklayarak öldürdüğünü, şu an bir akrabasının yanında olduğunu söyleyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine polisler şüpheliyi bulunduğu evden alarak emniyete sevk etti.