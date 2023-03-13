Balkondan düşen yaşlı adamı, sabah namazına kalkan komşusu fark etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evinin balkonundan düşen yaşlı adam, komşusunun sabah namazı için uyanmasıyla fark edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

SAĞLIK EKİPLERİ TARAFIDAN MÜDAHALE YAPILIRKEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah 05.00 sıralarında Devrek ilçesinde meydana geldi. 78 yaşındaki Yakup Eliyazıcı, dengesini kaybederek evinin balkonundan aşağıya düştü. Sabah namazı için uyanan komşusunun inleme seslerini duymasıyla fark edilen yaşlı adam için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

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112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edilen Eliyazıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın cenazesi, işlemlerin ardından köyünde toprağa verilecek.