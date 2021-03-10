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  3. Balkondan düşerek hayatını kaybeden hamile kadının bebeği hayata tutundu

Balkondan düşerek hayatını kaybeden hamile kadının bebeği hayata tutundu

Adana'da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşerek hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının sezaryen ile dünyaya gelen kız bebeği hayata tutundu.

Balkondan düşerek hayatını kaybeden hamile kadının bebeği hayata tutundu

Adana'da yaşayan Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın balkonda kilim silkelerken üçüncü kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Kadını kanlı halde gören mahalle sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber vermişti.

HAYATINI KAYBETTİ

21 yaşındaki kadın 9 aylık hamile ve bir çocuk annesi Hasne Hammadi, Adana Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen akşamüzeri hayatını kaybetti.

KIZ BEBEĞİN DOĞUM GÜNÜ ANNESİNİN ÖLÜM GÜNÜ OLDU

Annenin hayati riski olduğu için kız kız bebek sezaryen ile alındı. Henüz ismi konulmayan bebeğin doğum günü annesinin ölüm günü oldu.

Doğum günü annesinin öldüğü gün olduDoğum günü annesinin öldüğü gün olduDoğum günü annesinin öldüğü gün olduDoğum günü annesinin öldüğü gün oldu

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